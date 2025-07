Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Cụ thể, tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, Chính phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu). Theo đó, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong quy định trên (người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số) được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2025.

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 165/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu.

Bộ Công an chủ trì triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Nghị định cũng quy định về bảo đảm nguồn lực xây dựng, phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng/ngày làm việc từ nguồn thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở Dữ liệu tổng hợp quốc gia sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 169/2025/NĐ-CP quy định hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu.

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo về dữ liệu được hưởng chính sách đối với hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật; được ưu tiên có chế độ hỗ trợ đặc thù cao nhất trong ngành, lĩnh vực tương đồng với ngành công nghệ cao…

PHAN THẢO