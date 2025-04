Bình Dương: Bắt giữ đối tượng hành hung người đi đường dù chưa xảy ra va chạm giao thông

Sáng 1-4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Tiến H. (SN 1985, thường trú tại Nghệ An) để điều tra hành vi dùng gậy bóng chày hành hung anh Nguyễn L.Q. (SN 1983, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.