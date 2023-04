Bình Dương: Khen thưởng nhân viên phòng giao dịch sau vụ khống chế đối tượng dùng súng cướp ngân hàng

Ông Võ Đình Phong cũng biểu dương và tặng giấy khen cho 4 cá nhân và tập thể Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng vì có thành tích xuất sắc trong việc bắt cướp, dũng cảm bảo vệ tài sản của đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Trước đó, ngày 18-4, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an huyện Bàu Bàng đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi sức khỏe, trao quà động viên anh Lường Huy Phượng, bảo vệ chi nhánh Ngân hàng Sacombank (QL13, thị trấn Lai Uyên), về hành động dũng cảm bắt cướp.

Như tin đã đưa, khoảng 11 giờ ngày 17-4, một nam thanh niên mang theo vật giống súng, đi vào ngân hàng đe dọa cướp tiền. Tuy nhiên, khi phát hiện đối tượng, bảo vệ ngân hàng nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng chức năng và 2 khách hàng khống chế đối tượng.