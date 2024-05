Bình Dương: Một phụ nữ tự thiêu

Ngày 26-5, lực lượng chức năng TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ bà V.N.P.H (sinh 1965, hộ khẩu TPHCM, hiện ở trọ tại khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP Thuận An), bất ngờ cầm can xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt.