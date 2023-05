Bình Dương: Xử lý trách nhiệm vì cho học sinh thi nhầm ngày

Liên quan sự việc Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho học sinh khối lớp 9 kiểm tra môn Toán (học kỳ 2) trước một ngày so với quy định, khiến toàn bộ học sinh khối 9 trên toàn tỉnh phải thi lại, ngày 8-5, ban giám hiệu nhà trường đã xử lý trách nhiệm cán bộ, giáo viên liên quan.

Qua xem xét vụ việc, sai phạm của từng cá nhân, lãnh đạo Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã quyết định khiển trách một phó hiệu trưởng và trưởng phòng hành chính, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm một số cán bộ nhà trường. Cùng đó, ban giám hiệu nhà trường cũng gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, học sinh, các đơn vị liên quan trong ngành giáo dục và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trước đó, ngày 25-4, sau khi nhận đề kiểm tra môn Toán (học kỳ 2) tại Phòng GD-ĐT TP Dĩ An, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã tổ chức cho học sinh lớp 9 thi trước một ngày so với quy định của Sở GD-ĐT. Do đó, để bảo đảm công bằng, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã yêu cầu phải tổ chức thi lại môn Toán (học kỳ 2) cho khối lớp 9 trên toàn tỉnh.