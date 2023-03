Bình Phước: Điều tra chủ tiệm sửa xe chết bất thường

Ngày 30-3, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an thị xã Bình Long đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một chủ tiệm sửa xe trên địa bàn.

Nạn nhân tên Đồng Quang T. (30 tuổi, trú ngụ tại xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) được phát hiện tử vong vào sáng cùng ngày trong tiệm sửa xe.

Chị N.T.N. cho biết, sáng cùng ngày, chị đến tiệm sửa xe của anh T. thì phát hiện cửa vẫn đóng, khoá từ phía trong. Nhận thấy sự việc bất thường nên chị N. cùng mọi người dùng búa phá cửa vào tiệm kiểm tra thì giật mình phát hiện T. nằm bất động trên võng, tử vong từ trước đó, trên mặt nạn nhân có nhiều vết máu. Thấy vậy mọi người đã gọi điện báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long, Công an xã Thanh Phú vào cuộc điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.