Bình Phước: Khởi tố một phụ nữ lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ để trục lợi hơn 5 tỷ đồng

Chiều 22-8, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1981, ngụ phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” quy định tại khoản 3, Điều 366 Bộ Luật hình sự.