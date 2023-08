Bình Phước: Tạm giam đối tượng nghi bạo hành bé trai 2 tuổi tử vong

Nạn nhân tử vong trong vụ việc là bé trai 2 tuổi, con riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thanh Tuấn tại ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp).

Trước đó, chiều tối 21-8, Nguyễn Thanh Tuấn ở nhà trông bé tại nhà riêng ở ấp 6, xã Thanh Hòa. Đến tối cùng ngày, chị X. thấy Tuấn bế bé chạy lên chỗ làm (cách nhà 100m) và nói rằng "con bị ọc sữa" nên mọi người xúm lại sơ cứu cho cháu bé. Thấy bé tím tái toàn thân, Tuấn và chị X. đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong tại một cơ sở y tế gần nhà.

Trước cái chết bất thường của bé trai, người dân đã trình báo công an. Qua kiểm tra, Công an xã Thanh Hòa phát hiện thi thể bé có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo công an cấp trên. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đốp khám nghiệm tử thi cháu bé, đồng thời mời Nguyễn Thanh Tuấn lên làm việc.

Tại công an, lúc đầu Tuấn quanh co, không thừa nhận đánh bé. Tuy nhiên, từ các chứng cứ thu thập tại hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi cùng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, Tuấn đã thừa nhận bạo hành cháu bé.

Tuấn khai, khoảng 16 giờ ngày 21-8, sau khi ngủ dậy, bé tự đến tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống. Thấy vậy, Tuấn bế bé lên giường uống sữa. Uống xong, bé lấy đồ trong tủ lạnh ra phá nên Tuấn đã đánh mạnh vào giữa ngực và bụng của bé. Thấy bé không khóc mà còn liếc nhìn mình, Tuấn tiếp tục dùng tay đánh vào vùng trán của bé. Bị đánh, bé trai ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế lên giường. Lúc này, Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên đã lấy khăn vệ sinh khuôn mặt cho bé. Thấy bé thở gấp, Tuấn đã bế lên cho "vợ" và cùng đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Tuấn còn khai, trước đó có đánh cháu bé vì không chịu ăn.

Qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma túy. Đối tượng từng có một tiền án và bị TAND huyện Bù Đốp tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuấn ra tù tháng 12-2022.