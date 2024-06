Bình Phước: Truy nã đối tượng hiếp dâm bé gái 10 tuổi, cướp tài sản

Ngày 18-6, thông tin từ Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long) để điều tra, làm rõ vụ án hiếp dâm và cướp tài sản, xảy ra tại ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.