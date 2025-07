Khởi tố vụ án liên quan tới các dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 7-7, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, tới nay C03 đã khởi tố 5 bị can liên quan tới sai phạm về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.