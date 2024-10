Bộ Công an ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Cục Lãnh sự

Ngày 2-10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”, xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.