Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, khó khăn ở Hà Tĩnh

Dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Cục chức năng - Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh; cùng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.000 căn nhà cho các hộ dân. Qua đó, góp phần giúp người dân có chỗ ở ổn định hơn, yên tâm lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động này làm tăng thêm mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Mẫu nhà được Bộ Công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với các ngành chức năng.

Nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ hơn 50 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra còn huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, cộng đồng dân cư, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm “phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội... Với truyền thống, đạo lý tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn. Bộ Công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho bà con nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn.

Sau khi hoàn thành 2 ngôi nhà mẫu tại huyện Hương Sơn, Bộ Công an phấn đấu sẽ hoàn thiện 1.000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ dân nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào dịp lễ Quốc khánh năm 2023.

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận kinh phí.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dự lễ cắt băng khánh trụ sở Công an xã Sơn Hàm (Hương Sơn); thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ nhà mẫu tại thôn Đông Sơn (xã Quang Diệm).