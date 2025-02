Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ ngày 1-3

Bộ Công an giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên máy bay.

Ngày 27-2, thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an), đơn vị được giao tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không.

Theo đó, lực lượng an ninh hàng không của Bộ Công an sẽ tiếp nhận 2 trong 3 chức năng kiểm soát, bao gồm: Quản lý Nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên máy bay.

Quá trình thực hiện, cấp Bộ giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) tiếp nhận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không, tại cả cảng hàng không, sân bay và các cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên máy bay.

Còn cấp tỉnh được giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc 17 công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Bình, Điện Biên, Thanh Hóa và Nghệ An. Riêng công an các địa phương sẽ giám sát an ninh hàng không và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không.

A08 cũng thông tin, từ ngày 1-3, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không chính thức về Bộ Công an.

