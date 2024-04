Bộ Công an triển khai dự án sân bay Gia Bình

Lực lượng Không quân Công an nhân dân. Ảnh: https://bocongan.gov.vn/

Theo Bộ Công an, Luật Cảnh sát cơ động quy định cảnh sát cơ động được trang bị máy bay để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, từ năm 2021, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Trong đó xác định nhiệm vụ đầu tư các loại phương tiện đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động được trên mọi địa hình… Đặc biệt là phương tiện đặc chủng như máy bay trực thăng chuyên dùng.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của đơn vị không quân Công an nhân dân. Bộ Công an thông tin, tháng 3-2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trung đoàn Không quân Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trung đoàn Không quân Công an nhân dân có nhiệm vụ tổ chức hoạt động bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định.

ĐỖ TRUNG