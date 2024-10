Bỏ đề xuất giảm tiền phạt người vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.