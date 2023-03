Bộ đội Việt Nam xây nhà tình nghĩa cho người dân tại Phái bộ Abyei

Từ Phái bộ Abyei, Trung tá Nguyễn Quang Tuyển, Chính trị viên Đội Công binh số 1 cho biết, chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Thanh niên, lực lượng đoàn viên thanh niên tại Phái bộ Abyei tổ chức nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa, giúp đỡ người dân địa phương. Lần đầu tiên, một ngôi nhà tình nghĩa do bộ đội Việt Nam xây dựng đã được trao tặng cho người dân nghèo nơi đây.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Tuyển, ngày 23-3, một ngôi nhà tình nghĩa rộng 40m2 , được xây dựng từ các vật liệu tái chế đã được Chi đoàn Đội Công binh số 1 trao tặng cho một gia đình người dân nghèo có 9 thành viên, 3 thế hệ cùng sinh sống.

Mùa lũ lịch sử năm 2022 vừa qua, cùng với những bất ổn về an ninh trật tự ở Phân khu Nam, nhiều người dân đã bị mất hết tài sản phải chạy tới Thị trấn Abyei để xin hỗ trợ an ninh. Cách đây nhiều tháng, một gia đình gồm 9 thành viên gồm phụ nữ và trẻ em di cư đến dựng lều sống. Với mong muốn những đứa trẻ có chỗ ở an toàn, Ban chấp hành Chi đoàn đã huy động cán bộ đoàn viên, thanh niên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ động thu gom gỗ về tái chế. Khi gom đủ vật liệu, các đoàn viên, thanh niên tranh thủ những ngày nghỉ để gia công làm cột, kèo, xà gồ, thanh giằng; lấy tôn làm mái, làm tường, vách ngăn…

Sau 2 tuần làm việc miệt mài, ngôi nhà 2 gian với diện tích khoảng 40m2 đã được hình thành. Cùng với đó, đội cũng trích quỹ 160.000SSP (khoảng 5,3 triệu đồng tiền Việt Nam) mua các tấm liếp bằng cỏ, nẹp tre để phủ lên toàn bộ mặt ngoài của ngôi nhà. Ngôi nhà hoàn thành và bàn giao cho gia đình sử dụng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của các thành viên.

Trước đó cũng nằm trong các hoạt động của Tháng Thanh niên, Chi đoàn đã chủ động phối hợp với các bạn trẻ của Trường cấp 3 Abyei tổ chức tập kết vật liệu đổ bê tông 2 phòng học; phối hợp với Chi hội Phụ nữ tổ chức hiệu quả các hoạt động giúp đỡ nhà trường và người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây và cung cấp một số giống cây trồng cho người dân bản địa; phối hợp cùng Bệnh viện dã chiến cấp 1 của Đội Công binh tặng Trường cấp 3 Abyei 1 tủ thuốc thông dụng và một số dụng cụ y tế...