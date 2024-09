Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương vùng bão lũ có giải pháp dạy học linh hoạt

Ngày 19-9, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các sở GD-ĐT về việc tổ chức dạy học đối với các trường bị thiệt hại do bão lũ.

Nhiều nơi ở vùng bão lũ vẫn chưa thể tổ chức dạy học

Theo đó, tình hình mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học, học sinh tại một số địa phương phải nghỉ học nhiều ngày. Ngay trong thời điểm nước rút, các địa phương, nhà trường đã nỗ lực khắc phục để đón học sinh đến trường học tập. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường, điểm trường bị hư hỏng quá nặng hoặc bị chia cắt nên chưa thể tiếp tục tổ chức dạy học.

Để bảo đảm duy trì việc học cho tất cả học sinh và hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT chỉ đạo các nhà trường thực hiện các giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình theo khung thời gian năm học nhưng không gây áp lực, quá tải cho giáo viên và học sinh.

Trong đó, Bộ GD-ĐT lưu ý rà soát, có phương án phù hợp để đưa học sinh ở các trường, điểm trường chưa hoạt động trở lại về điểm trường chính hoặc các trường khác trong khu vực để học tập; đối với những học sinh phải di chuyển quá xa nhà thì có phương án phù hợp với điều kiện thực tế để hỗ trợ học sinh được học bán trú, nội trú trong thời gian khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ GD-ĐT đề nghị huy động giáo viên ở các trường trên địa bàn hỗ trợ giáo viên và học sinh các nhà trường bị thiệt hại do bão lũ để tổ chức dạy học; dạy bù cho các đối tượng học sinh phải nghỉ học. Đối với những học sinh do điều kiện khó khăn chưa thể đến trường, nhà trường có phương án phù hợp với điều kiện thực tế để duy trì việc học cho học sinh như giao bài, cử giáo viên trực tiếp hỗ trợ theo từng học sinh hoặc nhóm học sinh tại nơi cư trú, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Các địa phương điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 1 và cả năm học theo kế hoạch giáo dục chung của địa phương và cả nước.

PHAN THẢO