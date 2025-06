Ươm mầm tài năng từ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Ông Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ cho biết, năm 2025, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31 tiếp tục có những đổi mới nhằm thích ứng phù hợp với môi trường phát triển nhanh, mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Hữu động viên các em tham gia cuộc thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm nay, danh sách đội tuyển các tỉnh, thành và thí sinh tự do được tiến hành đăng ký trực tuyến 100%. Trải qua các Hội thi cấp tỉnh, thành và Vòng Sơ khảo (đối với thí sinh tự do), 2.304 thí sinh đã giành tấm vé tham dự Vòng Khu vực hội thi năm nay (tăng gần 30% so với năm 2024). Đây là con số kỷ lục từ khi Vòng Khu vực được tổ chức (bắt đầu từ năm 2020).

Tại Vòng thi khu vực miền Trung, các thí sinh sẽ tham gia nhiều nội dung thi, như: lập trình thuật toán, sản phẩm sáng tạo, tư duy toán học - thuật toán ở các bảng thi từ tiểu học đến THPT. Đặc biệt, phần thi sản phẩm sáng tạo là điểm nhấn nhằm khuyến khích khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đời sống.

Hội thi nhằm phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, kiến thức, kỹ năng số của học sinh để giải quyết các vấn đề trong thực tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng trường VKU cho biết, trong lần đăng cai này, nhà trường đã có sự đầu tư toàn diện và kỹ lưỡng. Cụ thể, VKU trang bị đồng bộ 400 bộ máy tính để bàn, cài đặt đầy đủ phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật của Ban Tổ chức. Trường bố trí 20 phòng thi tiêu chuẩn, bao gồm: các phòng lập trình, tư duy thuật toán và không gian trưng bày, chấm sản phẩm sáng tạo.

Nhiều thí sinh đến từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH