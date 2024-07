Bộ GD-ĐT khen thưởng Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây bán sách giáo khoa giả

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Hạnh trao Bằng khen cho 3 cá nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể, gồm Đội 5 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường) và Phòng Hậu cần cùng 3 cá nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Sau thời gian đấu tranh, ngày 14-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khám phá thành công chuyên án SGK-192, triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn tại TP Đà Nẵng và TPHCM.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Tiến Thanh trao bằng khen cho 2 tập thể. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Qua đó, đơn vị bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây tiêu thụ sách giáo khoa giả tại TP Đà Nẵng do Lê Duy Quang (42 tuổi) và Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi, cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thực hiện. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ tổng cộng 10 đối tượng có liên quan đến đường dây trên, trong đó Nguyễn Trung Luật (43 tuổi, trú quận 12, TPHCM); Phạm Ngọc Quang (47 tuổi, trú quận Gò Vấp, TPHCM) và Phạm Thạch Kim Điền (39 tuổi, trú quận Bình Tân, TPHCM).

Đến hiện tại, Ban chuyên án đã làm rõ toàn bộ quá trình hoạt động phạm tội của tổ chức tội phạm và thu giữ nhiều tang vật gồm: hơn 1 triệu tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bán thành phẩm, hơn 12 tỷ đồng cùng toàn bộ máy in, máy cắt, máy đóng kim, máy may chỉ, máy dán keo, xe nâng, xe ô tô, tem giả, bản kẽm, giấy in...

Qua thống kê ban đầu, trong 2 năm các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 4 triệu cuốn sách giáo khoa.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ trao bằng khen. Ảnh: XUÂN QUỲNH



Phát biểu tại lễ trao bằng khen, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD-ĐT) đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong ban chuyên án. Sách giáo khoa nếu làm giả sẽ để lại hậu quả rất lớn, vì vậy việc triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán sách giáo khoa giả có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đây, hy vọng Công an TP Đà Nẵng và Bộ Công an tiếp tục đồng hành Bộ GD-ĐT trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng Ban Chuyên án. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nạn in lậu sách giáo khoa là vấn nạn nhức nhối nhiều năm qua. Thời gian qua, công an các địa phương và Bộ Công an cũng như Bộ GD-ĐT đã phối hợp triệt phá nhiều chuyên án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả. Trong đó, chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả của Công an TP Đà Nẵng là một chuyên án lớn nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên lực lượng công an triệt phá tận gốc đường dây này.

XUÂN QUỲNH