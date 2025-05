Bộ GD-ĐT yêu cầu tập trung tối đa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với những đặc thù riêng so với các năm trước.

Đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; nhưng tổ chức cho cả hai đối tượng thí sinh: thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 (khoảng 25.000 thí sinh).

Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt đối với công tác coi thi, sắp xếp phòng thi, ra đề, in sao đề thi và tổ chức kỳ thi một cách đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương hiện đang trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy; hoạt động của Thanh tra Bộ GD-ĐT được chuyển đổi về Thanh tra Chính phủ; thanh tra các Sở GD-ĐT cũng kết thúc để sáp nhập và chuyển giao chức năng về thanh tra tỉnh; các đơn vị cấp huyện, đặc biệt là công an huyện cũng được sắp xếp lại. Đây đều là những lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kỳ thi được tổ chức an ninh, an toàn.

Trong các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ GD-ĐT đều yêu cầu không vì việc sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi.

Bộ GD-ĐT khẳng định, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, không sót việc, không để khoảng trống thì mọi công việc sẽ tối ưu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn, phổ biến kỹ những nội dung cốt lõi nhất, lưu ý nội dung dễ phát sinh tiêu cực, dễ nảy sinh rủi ro.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần chủ động nghiên cứu tài liệu, quy chế, hướng dẫn; cùng với đó, căn cứ điều kiện thực tiễn địa phương để về tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi tại địa phương một cách hiệu quả nhất.

Trong đó, đặc biệt lưu ý phương châm “4 đúng”, “3 không” đã được quán triệt từ kỳ thi trước. “4 đúng” là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường.

“3 không” là: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Ngoài “4 đúng”, “3 không” là “2 tăng cường”: tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nêu rõ, mục tiêu cao nhất là không để xảy ra vấn đề và khi xảy ra thì bảo đảm giải quyết theo đúng quy chế, quy trình, bảo đảm an ninh trật tự, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

LÂM NGUYÊN