Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Các môn thi phân hóa không đồng đều

“Chắc ăn” phần trắc nghiệm, “cầu may” phần đáp án đúng/sai

Ngày thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi nhận số lượng môn thi kỷ lục với 9 môn trong cùng một buổi thi gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn). Mỗi môn thi có 48 mã đề thi khác nhau - con số kỷ lục về mã đề thi từ trước đến nay.

Thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tự tin sau khi kết thúc các môn thi tự chọn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tất cả các môn thi đều theo hình thức trắc nghiệm với ba dạng câu hỏi: trắc nghiệm lựa chọn nhiều phương án, trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn. Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, thí sinh ngồi cố định ở một phòng thi trong tất cả buổi thi, đăng ký bài thi tự chọn gồm 2/9 môn thi nói trên. Vì vậy, một môn thi có thể xuất hiện trong cả hai khung giờ. Để đảm bảo yêu cầu an ninh của kỳ thi, số lượng mã đề thi môn tự chọn tăng gấp đôi so với các năm trước, chia đều cho hai ca thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 mã đề.

Tại Hà Nội, thí sinh Nguyễn Khánh Duy, học sinh Trường THPT Cầu Giấy, cho biết đăng ký tổ hợp hai môn tiếng Anh và Lịch sử. Cả hai môn thi đều có cấu trúc đề thi quen thuộc, sát với đề thi minh họa đã được Bộ GD-ĐT công bố. Tuy nhiên, phần trắc nghiệm đúng/sai có độ khó cao, đòi hỏi khả năng suy luận tốt của thí sinh. Đặc biệt, ở môn tiếng Anh, thí sinh Phan Huy, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, nhận định phần đọc hiểu rất khó, nhiều câu hỏi chứa từ vựng mang tính chất chuyên ngành, liên quan lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Do đó, điểm thi môn tiếng Anh được dự đoán sẽ thấp hơn mặt bằng điểm thi các môn khác. Nhiều giáo viên lo lắng học sinh ở vùng nông thôn, miền núi sẽ gặp khó khăn vì đề thi có mức độ phân hóa khá cao. Trái ngược với môn tiếng Anh, các môn thi còn lại như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật được đánh giá bám sát kiến thức trong sách giáo khoa, không có câu hỏi gây bất ngờ. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản, có khả năng vận dụng là có thể đạt điểm cao.

Tại TPHCM, em Nguyễn Ngọc Minh Thùy, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10), cho rằng hai môn Vật lý và Hóa học có đề thi tương đối vừa sức. Trong đó, môn Hóa học có một số câu hỏi hơi lắt léo nhưng đọc kỹ đề có thể làm được. Dạng câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai tuy được học sinh ôn tập kỹ nhưng vẫn là phần thi khiến nhiều thí sinh mất điểm. Hầu hết các em chỉ “chắc ăn” phần trắc nghiệm lựa chọn nhiều phương án, còn lại “cầu may” ở phần chọn đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

Hôm nay, Báo SGGP tặng bạn đọc Phụ trương gợi ý giải đề thi và đáp án các môn thi Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Báo SGGP tặng bạn đọc Phụ trương gợi ý giải đề thi và đáp án tất cả các môn thi của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các môn thi của Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Hôm nay, Báo SGGP tặng thí sinh, phụ huynh và bạn đọc trang Phụ trương gợi ý giải đề thi và đáp án các môn thi trong ngày thi 27-6. THANH HÙNG

Tạo điều kiện tối đa cho thí sinh

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, buổi thi sáng 27-6, tỷ lệ dự thi của thí sinh CT GDPT 2018 là 99,61%; riêng thí sinh của CT GDPT 2006 là 82,14%. Cả nước có 7 thí sinh bị đình chỉ thi, không có trường hợp bị khiển trách và cảnh cáo. Vào buổi thi chiều cùng ngày không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Ghi nhận chung sau 2 ngày thi, cả nước có 41 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) vui mừng sau khi kết thúc kỳ thi

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), công tác chuẩn bị cho kỳ thi được chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi, đảm bảo không có thí sinh nào không được dự thi vì khó khăn. Công tác coi thi diễn ra đúng kế hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Việc bảo quản và sử dụng đề thi tại các điểm thi bảo đảm an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong công tác coi thi. Do đó, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức phát hiện các thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, các giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong quá trình làm bài. Nhờ đó, cán bộ coi thi đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Liên quan nghi vấn lộ, lọt đề thi, vào chiều tối 26-6, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cùng dòng bình luận nghi vấn lộ đề thi môn Toán. Ảnh chụp một câu hỏi trùng khớp với câu 2, phần III, đề thi môn Toán (mã đề 0118). Đặc biệt, ảnh chụp xuất hiện trên nền tảng trực tuyến vào lúc 15 giờ 8, tức 52 phút trước khi hết giờ làm bài thi môn thi này. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã chuyển ngay thông tin để bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an truy tìm nguồn gốc, động cơ, xác minh, xử lý nghiêm. Ông Huỳnh Văn Chương khẳng định, Ban chỉ đạo thi, Chính phủ luôn chỉ đạo rất sát sao, chú trọng công tác phòng ngừa sử dụng công nghệ cao để gian lận.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, đến nay đã xác định được 3 đối tượng sử dụng điện thoại để chụp một phần câu hỏi của đề thi, chuyển qua nền tảng trực tuyến hoặc người bên ngoài nhờ giải hộ. Bộ Công an sẽ tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ, xem xét mức độ hậu quả để xử lý đúng quy định. Bước đầu cho thấy hành vi xảy ra trong nhóm nhỏ, trong thời gian làm bài thi chưa xảy ra lộ, lọt đề thi, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi. Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD-ĐT để tăng cường các giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử bằng công nghệ cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định, một kỳ thi quan trọng, số lượng thí sinh tham gia đông không thể tránh khỏi chuyện không mong muốn. Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo công tác chấm thi bảo đảm yêu cầu, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp chính quyền địa phương hai cấp. Dự kiến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố vào ngày 16-7.

Đối với CT GDPT 2018, Lịch sử là môn thi được nhiều thí sinh lựa chọn nhất với hơn 484.000 thí sinh, kế đó là môn Địa lý với gần 480.000 thí sinh. Tiếng Anh và Vật lý không chênh lệch nhiều về số lượng thí sinh đăng ký với khoảng 350.000 em. Tiếp đó, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học lần lượt có 247.000 và 241.000 thí sinh đăng ký, các môn thi còn lại đều dưới 100.000 thí sinh. Môn thi có số lượng thí sinh đăng ký thấp nhất là Công nghệ và Tin học với tổng số khoảng 10.000 thí sinh. Đối với CT GDPT 2006, cả nước có hơn 26.700 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. HÀ NGUYỄN

