Phổ điểm sẽ chênh lệch

Do là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT triển khai theo chương trình mới nên từ học sinh đến giáo viên đều lo lắng về những dạng câu hỏi mới lần đầu tiên xuất hiện trong đề thi. Việc thay đổi cách ra đề một lần nữa khẳng định yêu cầu cấp thiết đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh.

Môn xã hội “dễ thở”

Ở môn Địa lý, thầy Dương Quang Phú, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM), cho rằng đề thi bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD-ĐT, phù hợp yêu cầu của CT GDPT 2018, tập trung hầu hết kiến thức lớp 12, kiến thức lớp 10 và 11 chỉ sử dụng làm dữ liệu tính toán ở mức độ cơ bản. Điểm mới của đề thi năm nay là thí sinh không được sử dụng Atlat địa lý nhưng yêu cầu phân tích dữ liệu, tính toán nhiều hơn.

Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở phần câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai, học sinh được yêu cầu đánh giá nhận xét về biểu đồ, địa lý tự nhiên, địa lý ngành công nghiệp, địa lý vùng. Ở dạng câu hỏi trả lời ngắn, học sinh phải tính toán biên độ nhiệt, tỷ lệ, cự ly vận chuyển trung bình, năng suất… với độ khó của các câu hỏi không quá cao. Nhìn chung, đề thi giảm rõ rệt câu hỏi lý thuyết thuần túy, thay vào đó tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong đó, 30% câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao, 70% ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phổ điểm thi tập trung từ 6,5 - 7,5 điểm.

Ở môn Lịch sử, Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử, Trường THPT Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) Nguyễn Ngọc Hưng nhận định, đề thi bám sát định hướng của đề minh họa và trọng tâm kiến thức lớp 12, tập trung phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1975. Các câu hỏi về lịch sử thế giới có xuất hiện nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ và đều liên quan bối cảnh chung của lịch sử Việt Nam. Đa số các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu; câu hỏi vận dụng tập trung yêu cầu phân tích, tổng hợp thông tin của thí sinh, chưa đòi hỏi giải quyết vấn đề trong bối cảnh hiện tại. Nhìn chung, đề thi có mức độ phân hóa phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu hỏi sắp xếp từ dễ đến khó, đảm bảo vừa xét tốt nghiệp vừa có khả năng phân loại thí sinh để xét tuyển đại học. Phổ điểm tập trung ở mức 6 điểm.

Ở môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, cô Bùi Xuân Kim Sa, Tổ trưởng Tổ Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3, TPHCM), đánh giá đề thi có độ phân hóa nhẹ, tập trung vào nhiều vấn đề sát sườn với thực tiễn cuộc sống như tiêu dùng thông minh, nghĩa vụ tài chính của công dân, các vấn đề an sinh xã hội, trách nhiệm pháp lý và đạo đức của doanh nghiệp, vai trò của pháp luật trong bảo vệ lợi ích công - tư… Những chủ đề nói trên không khó về mặt lý thuyết nhưng yêu cầu khả năng tư duy, phân tích, xử lý tình huống của học sinh. Đề thi có tính thực tiễn và giáo dục cao, khai thác đúng trọng tâm CT GDPT 2018. Dự đoán năm nay điểm 9-10 sẽ không nhiều.

Môn tự nhiên tăng yêu cầu liên hệ thực tế

Ở môn Vật lý, Tổ trưởng chuyên môn Vật lý, Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TPHCM) Lê Thành Trung cho hay, đề thi có tính phân loại vừa phải, phù hợp mục tiêu xét tốt nghiệp THPT. Học sinh trung bình khá có thể dễ dàng hoàn thành 60% - 70% câu hỏi, riêng học sinh khá giỏi có thể đạt 8 - 9 điểm. Đề thi không có câu hỏi đánh đố, đảm bảo tính khoa học, tuy nhiên một số câu hỏi có khả năng gây tranh cãi, dễ gây nhầm lẫn cho thí sinh. Dự đoán điểm trung bình năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Ở môn Hóa học, Tổ phó chuyên môn Hóa học, Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TPHCM) Trần Đình Huy chia sẻ, đề thi không có câu hỏi mang tính hàn lâm hay toán mẹo. Phổ điểm sẽ tập trung chủ yếu từ 7-8 điểm. Các câu hỏi phân hóa tập trung ở cuối mỗi phần và chủ yếu kiểm tra khả năng phân tích dữ liệu đề bài của học sinh với mức độ không quá khó. Học sinh cần vận dụng kiến thức tổng quát để phân tích và có phương pháp giải hợp lý là tìm được đáp án.

Ở môn Sinh học, Tổ trưởng chuyên môn Sinh học, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) Nguyễn Thị Tố Vân đánh giá cao việc đề thi giảm rõ rệt câu hỏi tính toán, yêu cầu “học vẹt” kiến thức, thay vào đó tăng yêu cầu vận dụng kiến thức. Đối với phần trắc nghiệm nhiều đáp án, câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, nội dung kiến thức trải đều chương trình lớp 12 và một phần nhỏ kiến thức lớp 11. Riêng hai phần trắc nghiệm đúng/sai và trả lời ngắn học sinh phải nắm vững kiến thức để vận dụng giải quyết yêu cầu đề. Nhìn chung, các câu hỏi không mang tính đánh đố, tăng cường khả năng liên hệ thực tiễn của học sinh.

Riêng với môn tiếng Anh, Tổ trưởng chuyên môn Ngoại ngữ, Trường THPT Lê Quý Đôn Đoàn Thanh Huyền nhận xét đề thi không có câu hỏi lạ so với đề minh họa. Tuy nhiên, độ dài của đề khá dài so với thời gian làm bài 50 phút và mặt bằng chung năng lực của học sinh. Trong đó, phần sắp xếp câu có nhiều câu dài, cấu trúc đảo ngữ. Bài đọc (reading) có độ dài vừa phải nhưng nhiều từ vựng nâng cao, sử dụng cấu trúc phức tạp. Học sinh không có kỹ năng đọc hiểu tốt và luyện tập thường xuyên sẽ gặp khó khăn. Phần điền từ vào đoạn văn có mức độ yêu cầu nhẹ nhàng. Nhìn chung, đề thi có độ phân hóa tăng hơn so với năm ngoái, không có khả năng xuất hiện “mưa điểm 10”, phổ điểm tập trung 5-6 điểm, tỷ lệ điểm dưới trung bình chiếm khoảng 35% .

Sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở tất cả các Hội đồng thi Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết, công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi, nằm trong chương trình THPT, đáp ứng đầy đủ ba mục đích của kỳ thi: đánh giá đúng kết quả học tập của người học và chất lượng dạy học; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Đặc biệt, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã có nhiều sự điều chỉnh. Cụ thể, đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, tích hợp nhiều câu hỏi mang tính thực tế, kiến thức liên môn, bảo đảm có sự phân hóa phù hợp để sử dụng kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Sau kỳ thi, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh, tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2025. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở tất cả các Hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi. Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để bảo đảm cho việc công bố kết quả thi vào lúc 8 giờ ngày 16-7, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Đồng thời, các địa phương sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi; triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế (chậm nhất ngày 18-7). Trong những năm kế tiếp, kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục bảo đảm sự phân hóa, phấn đấu đến năm 2027 thí điểm thi trên máy tính. Liên quan ý kiến cho rằng đề thi khó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét. Do là năm đầu tiên đổi mới nên có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Ở góc độ khác, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Nguyễn Ngọc Hà cho rằng cấu trúc, định dạng đề thi năm nay thay đổi hoàn toàn so với các năm trước, phù hợp với chương trình mới nên có thể khiến học sinh chưa quen. Bộ GD-ĐT xây dựng thư viện đề thi dựa trên đề thi tham khảo và tính chất các đề thi đã thử nghiệm. PHAN THẢO

MINH TRANG