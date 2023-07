Bộ GTVT đánh giá các sự cố hàng không xảy ra gần đây là nghiêm trọng

Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong dịp cao điểm sau hàng loạt các vụ uy hiếp an toàn bay xảy ra trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, việc 2 máy bay suýt va nhau tại sân bay Nội Bài ngày 24-6 đã vi phạm khoảng cách tối thiểu trong quá trình cất cánh. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc liên quan đến lốp máy bay bị vật ngoại lai cắt đã được ghi nhận trong thời gian qua.

Bộ GTVT đánh giá, đây là các sự cố hàng không nghiêm trọng, trực tiếp uy hiếp đến an toàn hoạt động bay, liên quan đến tất cả các lĩnh vực bao gồm: khai thác máy bay, quản lý hoạt động bay, quản lý cảng hàng không sân bay, sân bay.

Nhằm nâng cao chỉ số an toàn và tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân, phân loại sự cố theo quy định. Trên cơ sở kết luận điều tra, Cục Hàng không Việt Nam cần đưa ra các khuyến cáo an toàn cho các đơn vị có liên quan; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến vận tải hàng không dân dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình khai thác bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay; triển khai quyết liệt và đồng bộ “Chương trình an toàn quốc gia lĩnh vực hàng không dân dụng” và “Chương trình an toàn đường cất hạ cánh”.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị quản lý cảng tăng cường công tác giám sát đường lăn, sân đỗ để phát hiện và xử lý kịp thời các vật ngoại lai có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra, đôn đốc, giám sát tại các cơ sở bảo đảm hoạt động bay từ cấp lãnh đạo đến cán bộ tại các cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý mọi yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong hoạt động bay.

Tổng Công ty Quản lý bay cũng có trách nhiệm xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sự cố hoạt động bay; tiến hành bình giảng sự cố trên đối với kiểm soát viên không lưu để rút kinh nghiệm, không để xảy ra các vụ việc, sự cố tương tự và báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 15-7.