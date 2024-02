Bộ GTVT thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ

Hội đồng gồm 16 thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ GTVT.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định nội bộ có trách nhiệm rà soát, thẩm định các nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TPHCM- Cần Thơ theo quy định pháp luật, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án đường sắt có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và chỉ đạo đơn vị tư vấn cử đúng thành phần để phối hợp với Hội đồng thẩm định nội bộ trong quá trình thẩm định.

Theo nghiên cứu sơ bộ, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ có điểm đầu tại Ga An Bình thuộc phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; điểm cuối tại ga Cần Thơ thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 175,2km theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa. Trên tuyến dự kiến bố trí 19 ga và 3 depot (An Bình, Tân Kiên, Cần Thơ), 4 trạm bảo dưỡng, khám xe (Thạnh Đức, Tam Hiệp, Cai Lậy, Bình Minh), 3 trạm bảo dưỡng hạ tầng. Sơ bộ tổng mức đầu dự án khoảng 205.085 tỷ đồng (8,57 tỷ USD).

MINH ANH