Bộ NN-PTNT đề nghị ứng phó đợt rét đậm và gió mạnh

Cơ quan khí tượng báo cáo, đợt rét từ ngày 7-12 có thể xuất hiện nhiệt độ dưới 10 độ C kèm mưa ở một số địa phương, trên Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn.

Chiều 5-12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi UBND các tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động ứng phó với đợt rét đậm và gió mạnh trên biển sắp tới.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT ký công văn này sau khi có báo cáo nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 7-12, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có một đợt rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến còn 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, thậm chí vùng núi cao có thể dưới 10 độ C.

Ảnh vệ tinh khối không khí lạnh rất đậm đang di chuyển dần xuống phía Nam, chụp chiều 5-12. Ảnh: VĂN PHÚC

Đồng thời, tại vịnh Bắc bộ, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m.

Trong văn bản, Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của đợt không khí lạnh để thông báo kịp thời cho người dân. Các địa phương cần triển khai các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người dân, đặc biệt lưu ý tránh sử dụng bếp than tổ ong trong không gian kín, nhằm ngăn ngừa sự cố đáng tiếc.

Các hộ chăn nuôi cũng được hướng dẫn củng cố chuồng trại, giữ ấm gia súc và dự trữ thức ăn, có kế hoạch bảo vệ cây trồng trước thời tiết khắc nghiệt.

Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương thông báo kịp thời đến các thuyền trưởng và chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cũng cần duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền nhằm xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương không chủ quan, trực ban nghiêm túc và kỳ vọng các địa phương chủ động ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất.

