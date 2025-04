Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ứng phó đợt mưa gió và không khí lạnh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký ban hành công văn, đề nghị các địa phương không chủ quan, thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai để hạn chế tối đa thiệt hại trước đợt mưa gió do không khí lạnh sắp gây ra.

Để ứng phó với diễn biến của đợt không khí lạnh mới gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và miền Trung, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển, ngày 11-4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, đề nghị chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Dự báo cuối tuần này, Hà Nội rét trở lại. Ảnh minh họa

Công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được ban hành sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo cảnh báo tình hình không khí lạnh. Dự báo từ trưa và chiều 12-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Bắc Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Từ đêm 12-4, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ còn 17-20 độ C.

Trên biển, từ chiều 12-4, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đêm 12-4, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực. Cụ thể, từ Tây Bắc bộ đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 90mm. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 80mm trong 6 giờ.

Từ chiều tối và đêm 12-4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ ngày 13-4, mưa lớn tại các khu vực này có xu hướng giảm dần.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo không khí lạnh kết hợp với mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gây nhiều tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân và hoạt động của tàu thuyền trên biển. Nhiệt độ xuống thấp có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Mưa gió có thể gây thiệt hại cho hạ tầng, nhà cửa và tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở để cảnh báo và sơ tán kịp thời.

Đối với các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, cần thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu.

PHÚC VĂN