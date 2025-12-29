Xã hội

Bộ Tài chính hoàn tất chi ngân sách tặng quà cho người dân

SGGPO

Chiều 29-12, Bộ Tài chính thông tin, cơ quan này đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, việc tặng quà được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 418 ngày 28-12 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế.

Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, địa phương thiếu nguồn, UBND các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm việc tặng quà đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kinh phí.

1000057434.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Về hạch toán và quyết toán kinh phí, Bộ Tài chính nêu rõ, kinh phí tặng quà được hạch toán vào mã kinh phí tặng quà nhân dân. Việc quyết toán kinh phí tặng quà được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 của địa phương, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo đúng biểu mẫu quy định. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc về tài chính, các địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước), đồng thời gửi Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế để được hướng dẫn, xử lý.

LƯU THỦY

