Bộ Tài chính lấy ý kiến cho dự án luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng

Chiều 29-10, Bộ Tài chính phát thông cáo thông tin về việc lấy ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, địa phương, hiệp hội cho hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 16750/BTC-CST ngày 27-10 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các hiệp hội: Lương thực Việt Nam, Chế biến và xuất khẩu thủy sản, Điều Việt Nam, Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, Cà phê - Ca cao Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Gỗ và lâm sản Việt Nam về việc lấy ý kiến góp ý cho hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Trước đó, ngày 26-11-2024, Quốc hội đã thông qua Luật thuế GTGT và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các hiệp hội và doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, điều kiện hoàn thuế.

Để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11 vừa qua, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT để kịp trình Chính phủ và để Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố và các hiệp hội doanh nghiệp cho ý kiến tham gia về hồ sơ dự án luật nêu trên.

Ý kiến tham gia gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31-10-2025 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị gửi các văn bản mềm về địa chỉ email: nguyenthilena@mof.gov.vn; điện thoại: 024-22202828, máy lẻ 5080.

LƯU THỦY