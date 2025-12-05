Bộ Tài chính thông tin về đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh

Chiều 5-12, Bộ Tài chính thông tin về tình hình hoạt động một số lĩnh vực do Bộ quản lý và đang được dư luận quan tâm.

Đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi đang trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định về thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh, tham mưu và trình Chính phủ đề xuất Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm (thay cho 200 triệu đồng/năm như trước đây).

Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này được xác định là khoản được trừ trước khi tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo ước tính của cơ quan thuế, với mức điều chỉnh này, tổng số thuế giảm nghĩa vụ cho hộ, cá nhân kinh doanh khoảng gần 12.000 tỷ đồng/năm. Việc nâng ngưỡng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm đáng kể áp lực thuế đối với khu vực kinh tế hộ, vốn đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.

Bên cạnh điều chỉnh về ngưỡng doanh thu, Chính phủ cũng đề xuất bổ sung phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh để bảo đảm đúng bản chất của thuế thu nhập. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập, tức là doanh thu trừ chi phí.

Nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm được áp dụng song song cả phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu và được trừ mức 500 triệu đồng khỏi doanh thu trước khi tính thuế.

Song song đó, để bảo đảm đồng bộ trong chính sách thuế, tại dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng mức doanh thu không chịu thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

Đối với biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp thu ý kiến đóng góp và tiến hành rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc xuống còn 5 bậc.

Bộ Tài chính đã đề xuất nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại hai mức thuế suất trung gian. Trong đó, thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, thuế suất 25% ở bậc 3 được giảm xuống còn 20%.

Với biểu thuế mới, Bộ Tài chính khẳng định tất cả các cá nhân đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo biểu thuế hiện hành đều được giảm thuế so với trước đây, đồng thời khắc phục tình trạng mức thuế tăng đột ngột giữa các bậc.

Đối với vấn đề giải ngân đầu tư công, theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 30-11-2025, đã giải ngân được hơn 553.000 tỷ đồng, đạt gần 61% kế hoạch Chính phủ giao (trước đó Chính phủ giao theo kế hoạch là hơn 913.000 tỷ đồng).

LƯU THỦY