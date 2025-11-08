Bộ Tài chính: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm

Ngày 8-11, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tính đến cuối tháng 10-2025.

Năm 2025, vốn kế hoạch đầu tư công từ ngân sách Nhà nước (NSNN) được Chính phủ giao là gần 900.000 tỷ đồng; nếu tính cả số kế hoạch cân đối từ ngân sách các địa phương là hơn 161.000 tỷ đồng thì tổng vốn theo kế hoạch được giao năm 2025 là hơn 1,06 triệu tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 10, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 871.000 tỷ đồng, đạt gần 97% kế hoạch vốn Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là hơn 28.000 tỷ đồng, hơn chiếm 3% kế hoạch Chính phủ giao.

Tuy nhiên, vốn giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 23-10 mới đạt gần 465.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch được giao. So với kế hoạch Chính phủ giao, hiện vẫn còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.

Bộ Tài chính đánh giá, một số khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể: việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên một số địa phương sau sáp nhập chưa kịp thời kiện toàn đầy đủ bộ máy, nhân sự; cơ chế chính sách liên quan đến tổ chức thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án; giải phóng mặt bằng còn chậm.

Bên cạnh đó, nhiều dự án ODA gặp khó khăn trong thủ tục đàm phán, ký kết, thanh toán quốc tế; điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi, phức tạp…

Theo Bộ Tài chính, để phấn đấu mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, hướng tới tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5%, cùng với những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cần có sự chung tay góp sức và hành động quyết liệt của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để hoàn thành mục tiêu chung trong thời gian tới.

Bộ Tài chính đề nghị cần triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ. Cần phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, tham khảo các bài học hay, kinh nghiệm quý của các bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân cao.

Bộ Tài chính thông tin, hiện nay cơ quan này đang thực hiện báo cáo tình hình thực hiện giải ngân đầu tư công định kỳ hàng tuần gửi Thủ tướng và Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án; xây dựng kế hoạch thực hiện theo tuần; kịp thời điểm chuyển ngay vốn nội bộ từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt; lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu tránh dồn vào thời điểm cuối tháng.

