Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi thư thăm hỏi học sinh, giáo viên vùng lũ Nghệ An, Thanh Hóa

Những ngày qua, mưa lũ kéo dài tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa gây nhiều thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Trước thực tế đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT gửi thư thăm hỏi tới Sở GD-ĐT Nghệ An và Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Bộ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã nhận được tin đợt mưa lũ kéo dài vừa qua tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, gây nhiều thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh.

Đặc biệt, tại Thanh Hóa, có học sinh Lê Nhật Minh (học sinh lớp 8C, Trường THCS Lương Nội, huyện Bá Thước) tử vong do đuối nước. Tại Nghệ An, có cô giáo Lương Thị Thanh Thủy và cô giáo Vọng Thị Thương (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương) bị đất đá sạt lở, vùi lấp khi đang trên đường đi dạy học về, may mắn được người dân ứng cứu kịp thời.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự thương tiếc đối với học sinh Lê Nhật Minh và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, nhà trường, bạn bè nơi em đang học tập. Bộ trưởng cũng cảm ơn bà con nhân dân bản Ang, xã Xá Lượng và lực lượng cứu hộ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã kịp thời ứng cứu, giúp đỡ các cô giáo Lương Thị Thanh Thủy và Vọng Thị Thương và mong hai cô giáo nhanh chóng bình phục, ổn định tâm lý để sớm trở lại với công việc.

Bộ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn mà thầy và trò ngành giáo dục các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đang phải đối mặt và vượt qua để đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học này.

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở giáo dục tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong mùa mưa lũ; chủ động khắc phục thiệt hại, bảo đảm cơ sở vật chất, đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh; dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học để sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ ngành giáo dục nâng cao năng lực phòng chống và giảm thiểu thiên tai trong trường học; bảo đảm an toàn cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên giáo dục và học sinh.