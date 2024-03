Bộ trưởng Bộ Y tế: Nghiêm túc cắt giảm các thủ tục phiền nhiễu người bệnh, doanh nghiệp

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quản lý vận hành. Đặc biệt, ưu tiên cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh. Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa bổ sung các chính sách, quy định, văn bản pháp quy trong ngành y tế. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đời sống cán bộ nhân viên y tế, thúc đẩy sự đam mê, phát triển chuyên môn và an tâm cống hiến phục vụ người bệnh của cán bộ y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Về việc ngành y tế đã cắt giảm 92 thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị toàn ngành tập trung đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để giảm phiền hà cho người bệnh và doanh nghiệp. "Quan điểm của lãnh đạo Bộ Y tế là nếu doanh nghiệp, người bệnh bị sách nhiễu thì cứ phản ánh để chúng tôi xử lý. Cái gì khó khăn, phiền nhiễu phải được cắt giảm. Quá trình lãnh đạo phải nghiêm túc, an toàn, ổn định để phát triển", Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Việc cắt giảm các thủ tục hành chính sẽ giúp cho y, bác sĩ tập trung nhiều hơn vào công tác chuyên môn

Liên quan đến chuyển đổi số y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê nêu rõ, an toàn người bệnh là nhiệm vụ hàng đầu trong quản lý chất lượng bệnh viện và càng quan trọng hơn khi các bệnh viện tăng cường ứng dụng chuyển đổi số.

Trong khi đó, đánh giá về tầm quan trọng của chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện, ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin dễ thấy là ở các khâu tiếp đón, thanh toán viện phí, bởi giảm thời gian chờ đợi thủ tục. Thay vì phải đếm tiền, chuẩn bị tiền lẻ trả lại, việc ứng dụng công nghệ thông tin với thanh toán không tiền mặt giúp cho việc này thuận lợi, nhanh, chính xác và đặc biệt minh bạch.

“Khi cắt giảm các thủ tục rườm rà về tài chính, các bác sĩ, nhân viên y tế chỉ tập trung cho khám chữa bệnh, từ đó chất lượng khám chữa bệnh sẽ tốt hơn, người bệnh sẽ hài lòng hơn”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ. Đồng thời cho biết, mỗi năm bệnh viện phải chi hàng chục tỷ đồng để mua phim và in phim kết quả chụp chẩn đoán nên nếu chuyển đổi số thành công sẽ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng, do không phải in phim kết quả và đồng thời còn bảo vệ môi trường.

