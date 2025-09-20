Bộ trưởng Bộ Y tế thăm cán bộ, chiến sĩ trạm radar tại Côn Đảo

Sáng 20-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 32 (Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không – Không quân) và Trạm Radar 590 (Vùng 2 Hải quân).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo Thành ủy TPHCM tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 2 trạm ra đa ở đặc khu Côn Đảo

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi đời sống, công việc của cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, ngày đêm bám đảo, canh giữ chủ quyền biển, đảo.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, ngành y tế luôn quan tâm, tri ân sự hy sinh thầm lặng của lực lượng nơi biên giới, hải đảo; đồng thời cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường chăm sóc sức khỏe, cung cấp thuốc men, trang thiết bị y tế, tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã trao tặng Trạm Radar 32 và Trạm Radar 590 nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với lực lượng nơi tuyến đầu. Đại diện cán bộ, chiến sĩ hai trạm bày tỏ xúc động trước tình cảm này và khẳng định sẽ tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

