Tin vui y tế từ đặc khu Côn Đảo

Ngày 11-9, thông tin từ Sở Y tế TPHCM, một bé sơ sinh cân nặng 2,95kg đã chào đời an toàn ngay tại phòng sinh của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, thay vì phải vào đất liền chờ sinh như trước đây. Trước đó ít ngày, cũng tại trung tâm y tế này, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát của Bệnh viện Bình Dân đã phối hợp thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, cứu sống một nam thanh niên 17 tuổi bị tai nạn giao thông.

Những tin vui ấy thêm khẳng định chủ trương đầy nhân văn của lãnh đạo TPHCM: Phát triển y tế tại Côn Đảo không chỉ vì an sinh cho dân cư đảo mà còn là nhiệm vụ chiến lược của TPHCM mở rộng.

Đặc khu Côn Đảo hiện có khoảng 14.000 dân cư thường trú, tiếp nhận hơn 400.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe tại đây còn nhiều khó khăn. Nếu như trước đây, thai phụ khi mang thai đến tháng thứ 7 gần như buộc phải rời đảo vào đất liền chờ sinh, vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều trường hợp khách du lịch, ngư dân gặp sự cố y tế phải vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng không trong điều kiện khó khăn, thì giờ đây, ngay tại đặc khu Côn Đảo, nhiều ca nguy kịch đã được cứu sống khi có những bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn của thành phố luân phiên ra công tác, chăm sóc sức khỏe.

Những ca xử trí y tế thành công vừa qua càng góp phần kéo gần khoảng cách giữa đất liền và hải đảo, song chưa thể che lấp được thực tế: Năng lực y tế tại đặc khu Côn Đảo hiện nay vẫn còn nhiều giới hạn. Hạ tầng y tế chưa thật sự đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu và chưa hiện đại, đội ngũ y bác sĩ tại chỗ vẫn cần được đào tạo, nâng cao chuyên môn thường xuyên. Nếu không có sự hỗ trợ từ các bệnh viện lớn, nhiều ca bệnh nặng vẫn sẽ phải chuyển viện, đối diện rủi ro cao do quãng đường xa xôi, điều kiện di chuyển phụ thuộc thời tiết.

Tại buổi làm việc với đặc khu Côn Đảo mới đây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã khẳng định: Phát triển y tế tại Côn Đảo không chỉ vì an sinh cho dân cư đảo mà còn là nhiệm vụ chiến lược của TPHCM mở rộng. Đây là bước đi thể hiện trách nhiệm chính trị, nhân văn sâu sắc, và phù hợp với định hướng phát triển thành phố sau hợp nhất.

Một trung tâm y tế tuyến đảo không thể chỉ dừng lại ở mức khám chữa bệnh thông thường, mà cần có phòng mổ hiện đại, khu hồi sức cấp cứu đạt chuẩn, phương tiện chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đầy đủ để sẵn sàng ứng phó với ca bệnh nặng. Bên cạnh đó phải đầu tư về con người. Các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đã và đang sẵn sàng luân phiên ra công tác tại đặc khu Côn Đảo - đó là tín hiệu tích cực, nhưng về lâu dài cần có chính sách đủ mạnh để thu hút và giữ chân nhân lực y tế giỏi, đồng thời tạo cơ hội đào tạo nâng cao cho đội ngũ tại chỗ.

Năng lực y tế tại đảo chỉ thực sự bền vững khi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ở đây có thể tự tin xử trí phần lớn tình huống khẩn cấp mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến trên. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế luân phiên bác sĩ thành chính sách ổn định, có lộ trình, có chế độ đãi ngộ xứng đáng. Việc ra đảo công tác không chỉ là trách nhiệm, mà cần được nhìn nhận như một sự cống hiến đặc biệt, được ghi nhận và khuyến khích.

Khi y tế đặc khu phát triển, chăm lo được sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, là điểm tựa để du lịch - dịch vụ phát triển bền vững, sẽ là lời khẳng định cho ý chí, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Trung ương và TPHCM đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

THÀNH AN