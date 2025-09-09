Chính trị

Đoàn công tác TPHCM thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo

Ngày 9-9, sau hành trình vượt hơn 110 hải lý, từ quân cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, Đoàn công tác TPHCM đã đến Côn Đảo - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hải trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân sinh sống trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Tham gia chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại Côn Đảo, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương.

bb9399a3-19c8-4b34-9b2d-d910b2dcdb5b.jpg
Đoàn công tác TPHCM đến đặc khu Côn Đảo, mở đầu hành trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây Nam

Dịp này, Đoàn công tác TPHCM tổ chức trao 3 nhà đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, gồm ông Trần Văn Rớt, bà Võ Thị Quới, bà Thạch Thị Phương, với tổng trị giá 192 triệu đồng.

dd8d5b3d-309b-4a9b-8438-82bfa7b41329.jpg
Đoàn công tác TPHCM trao hỗ trợ sửa chữa Nhà đại đoàn kết cho các hộ dân tại Côn Đảo
Đoàn công tác TPHCM trao hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết
Đoàn công tác TPHCM trao hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ dân tại Côn Đảo

Đoàn công tác cũng đã tặng quà, động viên 10 học sinh vượt khó, học giỏi, khích lệ tinh thần học tập và nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ tại đặc khu.

Messenger_creation_F97FE4CF-0FC2-4910-BCE8-EDD4EDB5B288.jpeg
Đoàn công tác tặng quà các em học sinh vượt khó, học giỏi

Tổng kinh phí quà tặng chuyến công tác tại Côn Đảo lần này trị giá hơn 2 tỷ đồng.

>>> Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác tại Côn Đảo:

Messenger_creation_E3CE6B3C-C2E9-40A6-816A-980A5D8FE3F3.jpeg
Messenger_creation_3DA20B83-A272-4C34-A911-5F31000C96C3.jpeg
Messenger_creation_31DDF240-84CB-479B-881C-D77F27B792F4.jpeg
Messenger_creation_EC179371-E48B-44A7-9BA3-A089677D97AD.jpeg
