Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trực tiếp đỡ sinh tại đặc khu Côn Đảo

Nếu trước đây, thai phụ vào tháng thứ 7 sẽ phải từ Côn Đảo vào đất liền chờ sinh, nay đã an tâm sinh tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn đảo, do có bác sĩ chuyên khoa Sản (bác sĩ của Bệnh viện Hùng vương đang luân phiên công tác tại đặc khu).

Niềm hạnh phúc của gia đình và các bác sĩ khi "mẹ tròn con vuông"

Ngày 11-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, lúc 20 giờ 10 phút ngày 10-9, một em bé sơ sinh cân nặng 2.950g chào đời an toàn ngay tại phòng sinh của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Sản phụ con so 39 tuần đã được bs-ts Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương) trực tiếp đỡ sinh, ngoài ra còn có bác sĩ Nhi khoa Trần Thị Mai Liên (Bệnh viện Nhi đồng 1) chăm sóc cho bé.

Theo người nhà sản phụ, cách đây khoảng 3 tuần, gia đình có kế hoạch chuẩn bị bay vào đất liền để đến sinh tại bệnh viện, nhưng nghe tin đã có các bác sĩ chuyên khoa luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo nên gia đình quyết định sẽ sinh tại quê nhà.

BS-TS Huỳnh Giang Châu đã trực tiếp khám và phát hiện thai phụ bị thiếu máu mức độ trung bình thuộc nhóm nguy cơ cao, tuy nhiên, nhờ trung tâm được trang bị ngân hàng máu nên an tâm chỉ định sản phụ sinh tại trung tâm.

Sản phụ đã được ê-kíp y, bác sĩ trực tiếp đỡ sinh không khác gì được sinh tại Bệnh viện Hùng Vương.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, sở trân trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần làm việc rất nghiêm túc của các bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo.

Các báo cáo nhật ký làm việc hàng ngày trong những ngày qua cho thấy, số lượt người dân đến khám và điều trị tại trung tâm ngày một tăng, gấp 2 đến 3 lần so với trước đây. đặc biệt, đã có những trường hợp phẫu thuật cấp cứu phức tạp cứu sống người bệnh, phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa. và đây là ca sinh đầu tiên tại Côn đảo diễn ra an toàn, mẹ tròn con vuông.

THÀNH SƠN