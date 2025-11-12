Bộ trưởng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7)

Chiều 12-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra tại Sư đoàn 5, Quân khu 7

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng trực đúng thành phần, đúng quy định; chủ động phối hợp cùng địa phương bảo đảm an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dâng hương tại ﻿Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2025 của các cấp chặt chẽ; nhất là công tác huấn luyện, diễn tập.

Hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án, sổ sách, đăng ký thống kê huấn luyện của cơ quan, đơn vị được soạn thảo, chấp hành đúng quy định; tích cực chủ động củng cố tu sửa, xây dựng thao trường, mô hình, học cụ đủ số lượng, chất lượng, bảo đảm cho huấn luyện...

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Tây Ninh dành 1 phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ

Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả Sư đoàn 5 đạt được thời gian qua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác dân vận.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến cho phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn. Bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng, phòng chống cháy nổ; tích cực kiểm tra hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động của các loại phương tiện xe, pháo...; chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng...

cùng với đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Đảng, huấn luyện, kiểm tra, nâng cao đời sống bộ đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc tại Sư đoàn 5, Quân khu 7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với đơn vị 2 lần nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và truyền thống "Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù".

QUANG VINH