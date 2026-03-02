Vùng Cảnh sát biển 4: Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Sáng 2-3, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”.

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện

Về phương hướng công tác huấn luyện năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án, thực tế địa bàn; lấy nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển làm trung tâm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp; nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống phức tạp trên biển; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham quan các mô hình huấn luyện

Trong khí thế thi đua sôi nổi của mùa huấn luyện mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu năm 2026, với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”. Phong trào thi đua xác định các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị ngay từ những ngày đầu tuần, tuần đầu huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia Ngày chạy thể thao quân sự CISM và hưởng ứng ngày chạy Olympic năm 2026

Sau lễ ra quân huấn luyện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Ngày chạy thể thao quân sự CISM và hưởng ứng ngày chạy Olympic năm 2026 với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

NAM KHÔI