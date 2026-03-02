Siết kỷ luật, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu trên biển

Sáng 2-3, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đến dự và chỉ đạo tại lễ ra quân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2026

Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục xác định rõ mục tiêu xây dựng tàu chính quy, mẫu mực; huấn luyện sát nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chỉ tiêu đề ra là trên 70% đơn vị đạt danh hiệu huấn luyện giỏi. Công tác quản lý, điều hành huấn luyện được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng; tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ sát thực tiễn nhiệm vụ trên biển.

Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2026

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Cảnh sát biển về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030; Gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương, nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Lê Đình Cường khen thưởng các đơn vị vững mạnh toàn diện



Năm 2026, đơn vị tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng lực xử trí tình huống khi tiếp xúc tàu nước ngoài.

Trước diễn biến phức tạp trên biển, yêu cầu đặt ra là vừa giỏi chuyên môn, vừa vững bản lĩnh, xử lý tình huống đúng pháp luật, đúng đối sách.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử”.

Các lực lượng tham gia duyệt binh tại buổi lễ ra quân

Năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu; điều động hơn 460 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, phòng chống tội phạm, chống khai thác IUU, tìm kiếm cứu nạn…, hành trình trên 240.000 hải lý an toàn.

Thiếu tướng Lê Đình Cường tham quan mô hình sáng kiến của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại buổi lễ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ra quân huấn luyện năm 2026

TRÚC GIANG