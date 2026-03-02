Tổ chức điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã biên giới Nghệ An

Ngày 2-3, tại xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức điểm Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2026, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3-3-1959 - 3-3-2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2026).

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 107 suất quà và học bổng, gồm: 30 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công; 30 suất quà tặng già làng, trưởng bản, người có uy tín; 27 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; 20 suất quà tặng hộ nghèo trên địa bàn.

Khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc cho người dân tại ngày hội

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng đã được biểu dương, khen thưởng tại ngày hội.

Trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế ở địa phương

Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ người dân, trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế ở địa phương; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ném còn, nhảy sạp, đánh cồng chiêng, đi cà kheo, bữa cơm tình thương... góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

>> Một số hình ảnh tại ngày hội:

DƯƠNG QUANG - HẢI THƯỢNG