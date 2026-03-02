Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Một hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tổ chức điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã biên giới Nghệ An

SGGPO

Ngày 2-3, tại xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức điểm Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2026, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3-3-1959 - 3-3-2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2026).

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 107 suất quà và học bổng, gồm: 30 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công; 30 suất quà tặng già làng, trưởng bản, người có uy tín; 27 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; 20 suất quà tặng hộ nghèo trên địa bàn.

s13.jpg
Khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc cho người dân tại ngày hội

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng đã được biểu dương, khen thưởng tại ngày hội.

aaaa.jpg
Trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế ở địa phương

Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức gian hàng 0 đồng phục vụ người dân, trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế ở địa phương; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ném còn, nhảy sạp, đánh cồng chiêng, đi cà kheo, bữa cơm tình thương... góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

>> Một số hình ảnh tại ngày hội:

z7579132918469_bc1634e7a278c85b02ae7a34469e8c8e.jpg
z7579132880238_835e464532f4840e3148213f1d6db7d1.jpg
z7579132895988_6b65c979ecbcc66ad0d1f9e325c91bb2.jpg
z7579132968444_0826fd42f2c802f9fc98f7f9307cc5a5.jpg
s12.jpg
s14.jpg
z7579132997014_9efd088912a7e724d8076289e1122422.jpg
z7579133008895_bcfda82807fae5719a7c573022502c81.jpg
z7579132854286_ca4bacd67c11be16c33fc62233ccfd9e.jpg
DƯƠNG QUANG - HẢI THƯỢNG

Từ khóa

Ngày hội biên phòng toàn dân Nghệ An xã biên giới gia đình chính sách người có công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn