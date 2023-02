Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 16-2, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân (16-2-1953 – 16-2-2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, lực lượng cảnh vệ vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng.

Trong thư, đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Hàng trăm nghìn cuộc bảo vệ đã được thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh”, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết.

Trong sự nghiệp vẻ vang đó đã có nhiều tấm gương anh hùng, dũng cảm, anh dũng hy sinh cùng hàng trăm thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu của mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Nhân dịp này, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân. Nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn mà lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã đạt được trong suốt 70 năm qua”.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III cho lực lượng cảnh vệ công an nhân dân.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trong 70 năm qua trước hết bắt nguồn từ sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bên cạnh đó là sự lãnh đạo trực tiếp và quản lý điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành, tin cậy, là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, thời gian tới, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.