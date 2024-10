Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà người dân vùng bão Thừa Thiên Huế

Ngày 31-10, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đến thăm, tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt do bão số 6 gây ra tại địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt do bão số 6 gây ra tại địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tướng Hà Thọ Bình trao 50 suất quà, gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, mỳ tôm, lương khô và 1 triệu đồng tiền mặt của Bộ tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất do bão số 6 gây ra tại địa bàn thị trấn Lăng Cô.

Trung tướng Hà Thọ Bình thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt do bão số 6 gây ra tại địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tướng Hà Thọ Bình trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà động viên một số gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 6 gây ra tại Tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phú Lộc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ vật chất, kinh phí cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 6 gây ra để sửa chữa, khắc phục lại nhà cửa, đồ dùng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ khẩn trương giúp nhân dân địa phương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả cao nhất, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Bệnh viện quân y 268, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu cử cán bộ, bác sĩ về tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ dân tại thị trấn Lăng Cô bị ảnh hưởng do bão số 6.

VĂN THẮNG - LÊ SÁU