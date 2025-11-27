Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Phát động cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Với tinh thần “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”, đợt thi đua lần này Bộ Tư lệnh Vùng tập trung quản lý chặt chẽ, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, vi phạm trên địa bàn, vùng biển được phân công.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng ký kết giao ước thi đua

Chiều 27-11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Với tinh thần “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”, đợt thi đua lần này các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu như: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); quản lý chặt chẽ, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, vi phạm trên địa bàn, vùng biển được phân công; quyết liệt đấu tranh, xử lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đối sách và quy trình; tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu và tự giác chấp hành nghiêm pháp luật…

Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 niêm phong tang vật vi phạm trên tàu vào đầu tháng 11-2025

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua.

Qua đó, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

NAM KHÔI