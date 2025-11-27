Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, bắt giữ 405 tàu vi phạm

Năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, bắt giữ, tiếp nhận xử lý 387 vụ/405 tàu vi phạm, tịch thu hơn 230 tấn đạm ure, 30 tấn đường cát, hơn 8 tấn hải sản.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 27-11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2025.

Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã kiểm tra, bắt giữ, tiếp nhận xử lý 387 vụ/405 tàu vi phạm, tịch thu hơn 230 tấn đạm ure, 30 tấn đường cát, hơn 8 tấn hải sản; khởi tố 2 vụ/2 tàu về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; điều tra, xử lý 371/379 tàu, xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản nộp ngân sách Nhà nước hơn 34 tỷ đồng; bắt giữ 8 tàu cá/30 đối tượng có hành vi lưu giữ, cất giấu trái phép 17 thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tàu cá khác...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”

Với những thành tích đạt được, năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vinh dự được Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và các địa phương tặng thưởng nhiều bằng khen. Bộ Tư lệnh Vùng đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, được Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong năm 2026 như: tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện; tập trung thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển; tự lực, khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

NAM KHÔI