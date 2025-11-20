Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận sự nỗ lực, đồng thời khẳng định Trung ương luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Sáng 20-11, trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mặc dù tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, xuất hiện nhiều yếu tố mới, nhưng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần phấn đấu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đồng thời, khẳng định Trung ương luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Trước yêu cầu mới trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có Vùng Cảnh sát biển 4, thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu phải nắm chắc, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu hiệu quả cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, chiến lược trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; xây dựng tổ chức lực lượng tinh gọn, mạnh, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển, Tổng Bí thư yêu cầu kiên quyết, kiên trì, không khoan nhượng, không để lọt tội phạm; tăng cường phòng, chống khai thác IUU; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển.

Bên cạnh đó, lực lượng cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, thực hiện tốt vai trò điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

