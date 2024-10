Bộ tứ phim hành động "Domino - Lối thoát cuối cùng" nổi bật trên thảm đỏ

Sự kiện công chiếu tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương diễn ra tối 10-10 tại TPHCM. Ngoài ê-kíp diễn viên chính có mặt đông đủ, hàng loạt sao Việt cũng đến chúc mừng bộ phim: NSƯT Công Ninh, đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Huỳnh Kiến An, Thúy Diễm, Rima Thanh Vy, Jun Vũ, Hải Nam, Kiều Trinh, Thân Thúy Hà, Trâm Anh, Gi A Nguyễn,....

Đạo diễn và dàn diễn viên chính của Domino: Lối thoát cuối cùng tại sự kiện ra mắt

Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ, Thuận Nguyễn nhận được nhiều sự chú ý. Liên tục đắt show trên màn ảnh rộng, với Domino – Lối thoát cuối cùng đây là vai diễn hành động tiếp theo của nam diễn viên 9X sau Thanh Sói - Cúc dại trong đêm.

Chia sẻ về lần trở lại với thể loại hành động, Thuận Nguyễn cho biết ngay khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương, anh đã quyết định tham gia dự án. Khác với vai diễn phản diện Hải “chó điên”, chắc chắn Thuận Nguyễn sẽ khiến khán giả bất ngờ với màn quay xe đầy ấn tượng khi thể hiện diễn biến tâm lý phức tạp, đặc biệt là màn hắc hóa ở cuối phim.

Thuận Nguyễn cùng bạn diễn nữ trong phim

Vai Lâm Ngọc tiếp tục chứng minh Quốc Cường đang là cái tên ăn khách của điện ảnh Việt khi đây đã là dự án điện ảnh thứ 3 trong năm 2024 của nam diễn viên này. Trong phim, anh vào vai Lâm Ngọc - cánh tay đắc lực của ông trùm. Diễn viên U50 cũng có cơ hội thử sức ở nhiều phân cảnh hành động hấp dẫn.

Quốc Cường tiếp tục đắt show lĩnh vực điện ảnh

Bộ tứ giang hồ nơi thế lực ngầm còn có anh cả Huỳnh Anh Tuấn với vai diễn Hoàng Thế. Trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng, Huỳnh Anh Tuấn không chỉ cho thấy lửa nghề, còn sẵn sàng tham gia vào các thử thách khó cả về mặt tâm lý cũng như hành động.

Trong khi đó, nhân tố mới của bộ phim là Henry Vig Nguyễn – nam diễn viên lần đầu có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng và không ít lần anh phải đối mặt với nhiều thử thách đặc biệt ở các pha hành động.

Bóng hồng duy nhất trong phim là diễn viên Cát Hạ. Cô cho biết mình còn nhiều bỡ ngỡ với điện ảnh nhưng nhờ Domino – Lối thoát cuối cùng và sự chỉ dẫn của đạo diễn cùng dàn diễn viên, cô đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất.

Domino – Lối thoát cuối cùng xoay quanh câu chuyện về An (Thuận Nguyễn). Sau khi cha bị kẻ ác sát hại, từ người ngoài cuộc, An từng bước bị kéo vào cuộc chiến của các phe đảng xã hội đen. An một mình sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm đe dọa đến cả tính mạng.

Bộ phim được quay với bối cảnh chính tại Mỹ và TPHCM. Phim được gắn nhãn T18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), ra rạp từ ngày 11-10.

Tin liên quan Thuận Nguyễn trở thành nạn nhân trong phim hành động nghẹt thở

HẢI DUY