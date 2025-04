Bộ Y tế nói gì về việc cấp phép một số loại thuốc trong đường dây sản xuất thuốc giả lớn ở Thanh Hóa

Chiều 17-4, liên quan đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc giả rất lớn vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, Bộ Y tế đã có phản hồi tới báo chí khi có một số loại thuốc giả trong đường dây này đã được cấp phép lưu hành.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ngay chiều tối 16-4, sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng liên quan, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế Thanh Hóa, yêu cầu cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời thu hồi triệt để các loại thuốc giả đã được đưa ra thị trường.

"Theo thông tin ban đầu từ Sở Y tế Thanh Hóa và các cơ quan chức năng, chưa ghi nhận sự hiện diện của các sản phẩm thuốc giả này tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Nguyên nhân được xác định là do các sản phẩm làm giả không đủ giấy tờ, chứng từ để tham gia vào quy trình đấu thầu thuốc bệnh viện. Phần lớn các loại thuốc giả được tiêu thụ qua kênh bán lẻ và trên mạng internet", Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Làm rõ thêm, ông Tạ Mạnh Hùng chia sẻ, hàng năm, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM giám sát nghiêm ngặt chất lượng thuốc lưu hành. Mỗi năm có khoảng 38.000 - 40.000 mẫu thuốc được lấy kiểm tra xác suất, tập trung vào nhóm có nguy cơ cao bị làm giả.

Thuốc chữa bệnh là loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, vì vậy phải được quản lý nghiêm ngặt. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc đều phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt theo quy định của Luật Dược. Đối với hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt có thể lên đến tử hình tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Số thuốc giả và máy móc sản xuất thuốc giả vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá

Để đảm bảo chất lượng thuốc, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động kiểm tra trước và sau khi sản phẩm ra thị trường, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đặc biệt, ngày 18-11-2024, Bộ Y tế và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-BYT nhằm trao đổi thông tin, tài liệu và phối hợp điều tra các vụ việc liên quan sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Đồng thời, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống thuốc giả trên phạm vi cả nước nên tỷ lệ thuốc giả trong những năm gần đây luôn ở mức dưới 0,1%.

Nhiều loại thuốc giả bị Công an Thanh Hóa phát hiện

Trước đó, chiều 16-4, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả đấu tranh, phá án đường dây sản xuất thuốc giả, buôn bán thuốc giả quy mô rất lớn do Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1991, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có 21 loại thuốc giả là tân dược, thuốc chữa xương khớp với số lượng hàng chục ngàn hộp đã bán ra thị trường.

Đáng chú ý, trong số các loại thuốc giả này có 4 loại thuốc đã được cấp phép lưu hành (44 hộp thuốc Tetracyclin, 40 hộp thuốc Clorocid, 49 hộp thuốc Pharcoter, 52 hộp thuốc Neo-Codion); các loại còn lại là sản phẩm do các đối tượng tự đặt tên không có các sản phẩm thuốc nào tương tự đã được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành.

NGUYỄN QUỐC