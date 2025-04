Phá đường dây sản xuất tân dược giả, thu giữ gần 10 tấn thuốc và nguyên liệu

Ngày 16-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.

Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn TP Thanh Hóa và một số địa phương, một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Sau khi báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho phép, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp công an các đơn vị, địa phương liên quan khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội, TPHCM, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp.

Lực lượng công an kiểm tra thuốc tân dược giả vừa được phát hiện

Qua khám xét, công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả; các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc giả gồm: hơn 18.000 vỏ hộp các loại, 142kg các loại viên hoàn, viên nén, bột và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất… Tổng trọng lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả là gần 10 tấn.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng thói quen của người dân là tự kê đơn mua các loại thuốc chữa bệnh, sự thiếu hiểu biết khi tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa; lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dược phẩm tại các quầy thuốc, nhà thuốc, nhóm đối tượng do Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1991, trú tại chung cư Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu, đã câu kết với nhóm đối tượng của Trịnh Doãn Giáo (sinh năm 1985, trú quận Bình Tân, TPHCM) đầu tư dây chuyền, máy móc để sản xuất thuốc giả.

Sau đó, các đối tượng đặt mua nguyên liệu là dược phẩm, dược liệu, thảo mộc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thuê nhân công trộn lẫn, nghiền thành bột, sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, đóng gói thành phẩm thuốc giả và bán ra thị trường qua các kênh phân phối.

Thuốc tân dược giả và máy móc dùng sản xuất thuốc giả

Qua đấu tranh, bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ năm 2021 đến khi bị bắt đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, thu lời bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG