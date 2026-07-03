Bộ Y tế thông tin mới nhất về virus Hanta

Tối 3-7, Bộ Y tế đã thông tin tới báo chí về tình hình dịch bệnh do virus Hanta gây ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes - ANDV) liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã chính thức được kiểm soát.