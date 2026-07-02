Bản tin tối 2-7: TPHCM phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn

Bản tin tối 2-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn; Người dân TPHCM vinh dự, tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác; Hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác được trình chiếu tại trung tâm Seoul; Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa 23 thi thể ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela; Thành phố đặt mục tiêu hành khách đi xe buýt tăng tối thiểu 30%.